ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Синоптики предупредили о гололедице и порывах ветра

Украина, Пятница 04 декабря 2020 08:53
Синоптики предупредили о гололедице и порывах ветра
Фото: зима в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В большинстве областей ожидается гололедица, на западе сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, по информации Украинского Гидрометцентра, 4-5 декабря в Украине будет без осадков. При этом на дорогах западных, северных и центральных областей местами гололедица.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, осадков также не предвидится. На дорогах местами гололедица.

Кроме этого сегодня, 4 декабря, в западных областях объявили I уровень (желтый) опасности - ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду.

Напомним, сегодня, 4 декабря, в Украине ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем в регионах будет составлять от +1 до +10, а ночью на всей территории страны ожидаются заморозки.

Ранее сообщалось, что в Украине 4-5 декабря ожидается небольшое потепление.

Также РБК-Украина писало, что на Украину движется теплый воздух, но морозы отступят не везде. Небольшие морозы сохранятся в нескольких областях только в ночные часы.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Гидрометцентрпорывы ветрагололедица

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь