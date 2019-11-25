Синоптики предупредили о гололеде в Украине

Погода в Украине 25 ноября ухудшится, в большинстве западных областей гололед. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня утром в большинстве западных областей гололед, туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики Украинского Гидрометцентра прогнозировали, что сегодня на всей территории Украины будет солнечно, однако температура воздуха местами опустится ниже нуля. В частности, на востоке, севере и в центре ночью прогнозируют от -4 до -7 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что на этой неделе в Украину придет небольшое потепление. В течение недели ночная температура воздуха будет расти. Однако вместе с потеплением в страну придут дожди, которые к концу недели охватят все области.

Отметим, синоптик Наталья Диденко сообщала, что сегодня будет прохладно из-за антициклона Quincу, который хранится над страной. В Киеве днем также будет прохолодоно и сухо. Температура днем будет колебаться от -2 до +2, а ночью опустится до -5...-7 градусов.

Кроме того, ожидается юго-восточный ветер до 12 м/с, а в Приазовье возможны штормовые порывы.