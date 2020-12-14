Синоптики предупредили о гололеде и тумане в ряде областей

Во вторник, 15 декабря, погода в Украине существенно не поменяется. Однако синоптики предупреждают о тумане и гололеде.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, завтра в восточных, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях ожидается гололед, а на дорогах - гололедица.

В западных областях ночью и утром прогнозируется туман, при котором видимость составит до 500 метров. При этом синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

"Будьте осторожны! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря в Украине ожидается дождь с мокрым снегом и гололед.

Кроме того, по данным синоптиков, в новогоднюю ночь погода в Украине будет морозной, при этом ожидается выпадение мокрого снега или снега с дождем, который впоследствии замерзнет и превратится в гололед.

Добавим, что сегодня в Украине прогнозируется мокрый снег с дождем практически на всей территории страны. Температура воздуха днем будет колебаться -1 +6 градусов.