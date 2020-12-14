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Синоптики попередили про ожеледицю та туман в ряді областей

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 15 грудня, погода в Україні істотно не зміниться. Проте синоптики попереджають про туман і ожеледицю.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, завтра у східних, а також Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

У західних областях вночі та вранці прогнозується туман, при якому видимість становитиме до 500 метрів. При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

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"Будьте обережні! Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня в Україні очікується дощ з мокрим снігом і ожеледь.

Крім того, за даними синоптиків, у новорічну ніч погода в Україні буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледь.

Додамо, що сьогодні в Україні прогнозується мокрий сніг з дощем практично на всій території країни. Температура повітря вдень коливатиметься -1 +6 градусів.

Прогноз погоди
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