Синоптики попередили про ожеледицю та туман в ряді областей

У вівторок, 15 грудня, погода в Україні істотно не зміниться. Проте синоптики попереджають про туман і ожеледицю.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, завтра у східних, а також Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях очікується ожеледь, на дорогах ожеледиця.

У західних областях вночі та вранці прогнозується туман, при якому видимість становитиме до 500 метрів. При цьому синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

"Будьте обережні! Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня в Україні очікується дощ з мокрим снігом і ожеледь.

Крім того, за даними синоптиків, у новорічну ніч погода в Україні буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледь.

Додамо, що сьогодні в Україні прогнозується мокрий сніг з дощем практично на всій території країни. Температура повітря вдень коливатиметься -1 +6 градусів.