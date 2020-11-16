Синоптики предупредили о гололеде на дорогах в Украине

В Украине сегодня и завтра на дорогах ожидается гололед. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, днем 16 ноября и в течение суток 17 ноября в восточных областях на дорогах будет наблюдаться гололед. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, 16 ноября, большинство областей укрыл сильный туман, видимость при котором составляет от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый). Он может привести к нарушению движения транспорта.

Кроме того, сегодня в центральных и восточных областях ожидаются осадки, местами снег, а в некоторых областях температура воздуха днем опустится ниже нуля.

Также РБК-Украина писало, что на этой неделе в Украине будут морозы до -10. Холоднее всего будет в восточных регионах, где в ночное время термометры покажут очень низкие температуры. При этом в ряде областей ожидается снег.