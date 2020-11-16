Синоптики попередили про ожеледицю на дорогах в Україні

В Україні сьогодні та завтра на дорогах очікується ожеледиця. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, вдень 16 листопада та протягом доби 17 листопада у східних областях на дорогах спостерігатиметься ожеледиця. Такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Нагадаємо, 16 листопада, більшість областей вкрив сильний туман, видимість при якому становить від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий). Він може призвести до порушення руху транспорту.

Крім того, сьогодні в центральних і східних областях очікуються опади, місцями сніг, а в деяких областях температура повітря вдень опуститься нижче нуля.

Також РБК-Україна писало, що цього тижня в Україні будуть морози до -10. Найхолодніше буде у східних регіонах, де в нічний час термометри покажуть дуже низькі температури. При цьому в ряді областей очікується сніг.