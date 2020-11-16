Украину накрыл сильный туман

Фото: туман (РБК-Украина)

В понедельник, 16 ноября, в Украине наблюдается густой туман. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По прогнозу синоптиков, сегодня большинство областей укрыл сильный туман. Видимость при нем составляет от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Напомним, 16 ноября, в центральных и восточных областях ожидаются осадки, местами снег, а в некоторых областях температура воздуха днем опустится ниже нуля.

Кроме того, в ноябре в стране ожидаются резкие перепады температуры. Прогнозируют, что ноябрь будет холодным, дождливым и мрачным.

Также РБК-Украина писало, что на этой неделе в Украине будут морозы до -10. Холоднее всего будет в восточных регионах, где в ночное время термометры покажут очень низкие температуры. При этом в ряде областей ожидается снег.