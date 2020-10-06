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Синоптики предупредили о дождях в Киеве

Киев, Вторник 06 октября 2020 14:41
Синоптики предупредили о дождях в Киеве
Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 7 октября, в Киеве ухудшится погода. Синоптики предупредили о значительных дождях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в Киевской области и столице будут наблюдаться сильные ливни (I уровень опасности, желтый). Также спасатели в первой половине дня предупреждали, что сегодня в этом регионе сильные порывы ветра будут колебаться от 15 до 20 м/с (I уровень опасности, желтый).

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) отмечают, что во время дождя не стоит парковать авто рядом с деревьями. Кроме того, в ведомстве рекомендуют водителям снизить скорость во время езды, что позволит быстрее затормозить при аварийной ситуации, которая может возникнуть в связи с непогодой.

Напомним, в Украине сегодня будут идти дожди в западных областях, а температура воздуха в регионах днем будет от +18 до +22.

Также РБК-Украина ранее писало, что в ближайшие три дня погода в Украине будет дождливой, ожидаются грозы и сильный ветер. Сухо будет только на восточной и юго-восточной части страны.

Кроме того, синоптики обновили прогноз на октябрь и рассказали, когда придут заморозки.

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