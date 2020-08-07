Синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности

Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров
Сегодня, 7 августа, в Украине чрезвычайный уровень пожарной опасности ожидается в восточных, центральных, западных и некоторых южных областях. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)
Как сообщается, в Одесской, Николаевской, восточных, большинстве центральных и западных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели отмечают, что в этот период увеличится риск возникновения пожаров.
Напомним, 7 августа на всей территории Украины ожидается сухая и жаркая погода, а температура воздуха в регионах будет наблюдаться от +27 до +35 градусов.
Кроме того, погода в Украине в августе будет теплой и с умеренным количеством осадков.
Также ранее РБК-Украина сообщало, что погода в Украине в первую неделю августа будет теплой, а дождей и гроз на территории страны не ожидается.