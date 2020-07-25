В субботу, 25 июля, синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине. Высокий риск возгораний на открытых территориях будет наблюдаться почти в половине областей страны.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным УкрГидрометцентра, 25 июля в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Днепропетровск, Одесской, Николаевской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, позавчера в Луганской области потушили лесной пожар, который произошел из-за обстрела боевиков.

Кроме того, 7 июля в Луганской области вспыхнул пожар, к ликвидации которого привлекли около 450 военных.