Синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Фото лісова пожежа (cv.dsns.gov.ua)

Рятувальники зазначають, що через це збільшується ризик виникнення пожеж

Сьогодні за прогнозом УкрГідрометцентру на території південної та східної України буде спостерігатися надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники зазначають, що через це збільшується ризик виникнення пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Таким чином, у чотирьох регіонах сьогодні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Зокрема, у Миколаївській, Херсонській, Донецькій областях та в Криму.

Нагадаємо, сьогодні, 17 липня, на території західної України сьогодні спостерігатиметься погіршення погодних умов.

Також рятувальники попередили, що 15-17 липня відбудеться підвищення рівнів води через добову інтенсивність у 1-3 см у річках Прип’ять і Стохід.