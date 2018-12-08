Синоптики предупреждают о лавинной опасности в высокогорье Карпат

Фото: Карпаты (facebook.com/lavyny.official)

Лавинная опасность в Карпатах сохранится до 10 декабря

В высокогорье Карпат до 10 декабря ожидается лавинная опасность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, сегодня, 8 декабря 2018 года, низкая снеголавинная опасность ожидается в высокогорье Ивано-Франковской области, а в высокогорье восточной части Закарпатской области лавинная опасность будет сохраняться 8-9 декабря.

Кроме того, по данным синоптиков, 9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность.

Напомним, ранее сообщалось, что по данным синоптиков, в Киеве сегодня ожидается снег с переходом в дождь и гололедица на дорогах. Как указывают синоптики, сегодня в столице ожидается также ветер до 10 м/с и температура около 0 градусов. Как писало РБК-Украина, КК "Киевавтодор" призывает водителей быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий 8-9 декабря 2018 года.

Кроме того, сегодня, 8 декабря 2018 года, на территории Украины ожидаются дожди, местами со снегом, на востоке и юге без осадков, температура воздуха днем от -2 до +7.