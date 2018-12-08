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Синоптики попереждають про лавинну небезпеку у високогір'ї Карпат

Новини » Суспільство    08.12.2018 - 12:20
Синоптики попереждають про лавинну небезпеку у високогір'ї Карпат
Фото: Карпати (facebook.com/lavyny.official)

Лавинна небезпека в Карпатах утримається до 10 грудня

У високогір'ї Карпат до 10 грудня очікується лавинна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомленн прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні, 8 грудня 2018 року, низька снiголавинна небезпека очікується у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi, а у  високогір’ї східної частини Закарпатської області лавинна небезпека зберігатиметься 8-9 грудня.

Крім того, за даними синоптиків, 9-10 грудня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської областi очiкується помiрна снiголавинна небезпека.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними синоптиків, у Києві сьогодні очікується сніг з переходом у дощ та ожеледиця на дорогах. Як зазначаєть синоптики, сьогодні у столиці очікується також вітер до 10 м/с та температура близько 0 градусів. Як писало РБК-Україна, КК "Київавтодор" закликає водіїв бути обережними у зв’язку погіршенням погодних умов 8-9 грудня 2018 року.

Крім того, сьогодні, 8 грудня 2018 року, на території України очікуються дощі, місцями зі снігом, на сході та півдні без опадів, температура повітря вдень від -2 до +7.

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