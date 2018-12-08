В Киеве сегодня ожидается снег и гололедица на дорогах

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сегодня будет облачно, температура воздуха около 0 градусов

В Киеве сегодня, 8 декабря 2018 года, ожидается снег и гололедица на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как отмечается, сегодня в столице ожидается небольшой снег, днем с переходом в дождь, слабый гололед, на дорогах местами гололедица.

"В общем сегодня будет облачно, ветер южный, 5-10 м/с. Температура днем около 0 градусов", - говорится в сообщении.

Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 8 декабря 2018 года, на территории Украины ожидаются дожди, местами со снегом, на востоке и юге без осадков, температура воздуха днем от -2 до +7.

Как писало РБК-Украина, КК "Киевавтодор" призывает водителей быть осторожными в связи с ухудшением погодных условий 8-9 декабря 2018 года. По данным синоптиков, в субботу и воскресенье, 8-9 декабря, в Киеве ожидается ухудшение погодных условий, в частности, снег и гололедица на дорогах.