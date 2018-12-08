Погода на сегодня: в Украине дожди, местами со снегом, температура до +7

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем от -1 до +1

Погода на сегодня: 8 декабря 2018 на территории Украины ожидаются дожди, местами со снегом, на востоке и юге без осадков, температура воздуха днем от -2 до +7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По прогнозу синоптиков, на западе дожди, температура воздуха днем от +1 до +5, ночью от -2 до +1. В северных областях дожди с мокрым снегом, без осадков только в Сумской области, днем от -2 до +1, ночью от -2 до -9. В центре тоже пройдут дожди со снегом, днем от -2 до +1, ночью от -4 до -8.

На востоке без осадков, днем от 0 до -2, ночью от -3 до -8. На юге облачно с прояснениями, температура днем от 0 до +7, ночью от -2 до -5. В Крыму днем от +3 до +5, ночью от -2 до -4.

Фото: погода в Украине 8 декабря

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 8 декабря пройдут дожди с мокрым снегом, днем от -1 до +1, ночью от -4 до -6. Ветер южный, 5-10 м/с.

Фото: погода в Киеве и области