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Синоптики попередили про заморозки в Україні: в яких областях

Фото: синоптики попередили про заморозки в Україні (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні цими вихідними очікується прохолодна погода. Синоптики попереджають про заморозки в низці регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

В Україні

За даними синоптиків, у суботу заморозки очікуються в західних областях, а в неділю також на півночі та центрі країни.

"Вночі 24-25 вересня у західних, 25 вересня і в північних та центральних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий)", - також попередили в ДСНС.

В Києві та області

В Укргідрометцентрі також попередили про заморозки 25 вересня і в Київській області, але у самій столиці їх не прогнозують. Оголошений І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, що сьогодні погода в Україні на більшості територій буде дощовою та туманною, а подекуди із заморозками.

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