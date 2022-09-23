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Синоптики предупредили о заморозках в Украине: в каких областях

Фото: синоптики предупредили о заморозках в Украине (pixabay.com)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине в эти выходные ожидается прохладная погода. Синоптики предупреждают о заморозках в ряде регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

В Украине

По данным синоптиков, в субботу заморозки ожидаются в западных областях, а в воскресенье также на севере и центре страны.

"Ночью 24-25 сентября в западных, 25 сентября и в северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)", - также предупредили в ГСЧС.

В Киеве и области

В Укргидрометцентре также предупредили о заморозках 25 сентября и в Киевской области, но в столице их не прогнозируют. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Напомним, что сегодня погода в Украине на большинстве территорий будет дождливой и туманной, а местами с заморозками.

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