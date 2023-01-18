Синоптики попередили про сильні пориви вітру та дали прогноз на завтра

Завтра, 19 січня, на Водохреща, в Україні очікується дощ із мокрим снігом на частині території. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру, просять бути уважними та обережними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
У західних та Житомирській областях помірний дощ, подекуди з мокрим снігом, в Карпатському регіоні значні опади, вночі у східних та Сумській областях невеликий дощ та мокрий сніг; на решті території без істотних опадів.
Вітер
"19 січня у північно-східних, більшості центральних та південних областей пориви 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Температура повітря
Температура у західних та східних областях вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 3-8° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°, на півдні країни 12-17°.
Раніше синоптик розповіла, що на Водохреща у четвер, 19 січня, в Україні буде тепла погода. Але похолодання, яке прийде в Україну в кінці тижня, вже відчують у західних областях.
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