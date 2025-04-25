Синоптики попередили про нестабільну погоду 25 квітня: детальний прогноз

Похолодання в Україні

В Україну йде похолодання найближчими днями. Синоптики попереджали, що на вихідних у Україні похолоднішає. Вже у суботу, 26 квітня, разом з холодним фронтом почне надходити значно свіжіше повітря.

А в неділю, 27 квітня, низька температура повітря охопить всю Україну. А вночі 27 та 28 квітня на заході, півночі та в центрі є ймовірність заморозків.

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