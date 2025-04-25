Синоптики предупредили о нестабильной погоде 25 апреля: подробный прогноз

Сегодня, 25 апреля, в Украине погода будет неустойчивой. Постепенно теплая погода сменяется более прохладной.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Так, 25 апреля погоду в Украине будет формировать поле пониженного давления, атмосферный фронт днем будет обусловливать неустойчивую погоду повсеместно в Украине.
"В воздушных пространствах над Украиной постепенно готовятся изменения на похолодание с северных широт. Переменная облачность", - рассказали синоптики.
Днем в Украине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура днем в западных и северных областях 18-23°, на остальной территории 21-26°.
В Украину идет похолодание в ближайшие дни. Синоптики предупреждали, что на выходных в Украине похолодает. Уже в субботу, 26 апреля, вместе с холодным фронтом начнет поступать значительно свежее воздуха.
А в воскресенье, 27 апреля, низкая температура воздуха охватит всю Украину. А ночью 27 и 28 апреля на западе, севере и в центре есть вероятность заморозков.
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