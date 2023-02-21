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Синоптики предупредили об опасности схода лавин в 4 областях Украины

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Украина, Вторник 21 февраля 2023 13:32
Синоптики предупредили об опасности схода лавин в 4 областях Украины Фото: лавинная опасность в Карпатах объявлена 21-22 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинцев предупреждают о вероятности схода лавин в Карпатах на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей и высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Снеголовинная ситуация в Украинских Карпатах

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье", - говорится в сообщении.

В частности:

  • значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удерживается:
  • 21-22 февраля - на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской областей;
  • умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удерживается:
  • 21-22 февраля - на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области, в горах Львовской и Черновицкой областей.

Как сообщалось, сегодня, во вторник, 21 февраля, в Украине будет бушевать циклон Willy, его особенностями будут порывистый ветер, дождь и снег, но будет тепло, до +13 градусов. Этот циклон можно считать хорошим знаком, он свидетельствует о переходе от зимы к весне.

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