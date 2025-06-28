Синоптики оголосили на завтра штормове попередження: які регіони в зоні ризику

Погода в Україні

Зауважимо, що, за даними синоптиків, на вихідні 28-29 червня в Україну повернеться вітряна погода, а також очікуються періодичні дощі.

Синоптики загалом прогнозують невисоку температуру повітря, без спеки.

Детальніше ознайомитись з прогнозом на вихідні можна в матеріалі РБК-Україна.

У столиці ж на вихідних прогнозують періодичні дощі та сильний вітер. Температура протягом дня буду доволі прохолодною, як для червня - всього +20+22 градусів.

Нагадаємо, що раніше ми вже писали про те, що у липні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується 21,6-26,0 (в Карпатах 17-19), градусів тепла. Це на 2,0-2,5 градуса вище за норму.

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