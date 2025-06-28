Синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение: какие регионы в зоне риска

Синоптики предупреждают, что завтра часть украинцев ждут опасные метеорологические явления. В большинстве северных, центральных и южных областей ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Завтра, 29 июня, ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях также будет действовать по территории Киевской области и г. Киева.
На фоне этого в данных регионах объявлен I уровень опасности, желтый.
"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - добавили в Укргидрометцентре.
Заметим, что, по данным синоптиков, на выходные 28-29 июня в Украину вернется ветреная погода, а также ожидаются периодические дожди.
Синоптики в целом прогнозируют невысокую температуру воздуха, без жары.
Подробнее ознакомиться с прогнозом на выходные можно в материале РБК-Украина.
В столице же на выходных прогнозируют периодические дожди и сильный ветер. Температура в течение дня буду довольно прохладной, как для июня - всего +20+22 градусов.
Напомним, что ранее мы уже писали о том, что в июле 2025 года средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется 21,6-26,0 (в Карпатах 17-19), градусов тепла. Это на 2,0-2,5 градуса выше нормы.
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