Синоптики объявили на завтра штормовое предупреждение: какие регионы в зоне риска

Завтра, 29 июня, ночью в большинстве северных, центральных и южных областей, днем в Украине, кроме востока, порывы ветра 15-20 м/с.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях также будет действовать по территории Киевской области и г. Киева.

На фоне этого в данных регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", - добавили в Укргидрометцентре.