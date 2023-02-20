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Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Фото: синоптики оголосили штормове попередження в Україні (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Погода в Україні найближчим часом погіршиться. Сьогодні очікується шквальний вітер майже по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синопткині, сьогодні до кінця доби в Україні, крім сходу та південного сходу, будуть пориви вітру 15-20 м/с.

Разом з тим протягом завтрашньої доби 21 лютого в Україні швидкість вітру сягатиме 17-22 м/с, а у західних областях місцями 25 м/с.

У зв'язку з чим синоптики оголосили I рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетики, комунального господарства та ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Нагадаємо, як розповіли синоптики, лютневий тиждень в Україні розпочнеться плюсовою температурою повітря.

Додамо, раніше синоптик розповіла про погоду на тиждень і яким буде початок березня в Україні.

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Погода в УкраїніШтормове попередження