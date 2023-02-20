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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Фото: синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине в ближайшее время ухудшится. Сегодня ожидается шквальный ветер почти по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синопткини, сегодня до конца суток в Украине кроме востока и юго-востока будут порывы ветра 15-20 м/с.

Вместе с тем в течение завтрашних суток 21 февраля в Украине скорость ветра будет достигать 17-22 м/с, а в западных областях местами 25 м/с.

В связи с чем синоптики объявили I уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут привести к усложнению работы энергетики, коммунального хозяйства и усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, как рассказали синоптики, февральская неделя в Украине начнется плюсовой температурой воздуха.

Добавим, ранее синоптик рассказала о погоде на неделю и каким будет начало марта в Украине.

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Погода в УкраинеШтормовое предупреждение