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Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні

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Україна, Середа 25 травня 2022 14:39
Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні Фото: на 26 травня оголошено штормове попередження (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У четвер, 26 травня погода в Україні погіршиться. Оголошено штормове попередження по всій території, при цьому на заході очікуються грози

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у найближчі три години з утриманням до кінця доби 25 травня, вночі 26 травня на Закарпатті та Прикарпатті, вранці та вдень у Вінницькій Одеській та Миколаївській областях прогнозуються грози.

Завтра вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви вітру сягатимуть до 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні

Нагадаємо, сьогодні майже по всій країні буде суха погода, місцями повітря прогріється до +26. Втім, у західних областях все ж ймовірні короткочасні дощі.

Додамо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в наступному місяці.

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Погода в Україні Штормове попередження Укргидометцентр
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