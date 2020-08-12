ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Украина, Среда 12 августа 2020 15:51
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Фото: гроза (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Грозы и шквальный ветер ожидаются на юге, Донецкой и Луганской областях

Синоптики объявили об ухудшении погодных условий в Украине. Ожидаются грозы и шквальный ветер в южных и восточных областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, до конца суток, 12 августа, ожидаются грозы, местами шквальный ветер 15-20 м/с в южных, Донецкой и Луганской областях. Объявлен I уровень опасности.

Отметим, ранее синоптики сообщали, что сегодня, 12 августа, погода на всей территории Украины будет пасмурной и теплой, в некоторых регионах ожидаются дожди, температура воздуха будет колебаться от +19 до +31.

Как писало РБК-Украина, на этой неделе Украину охватят дожди с грозами, а жара постепенно отступит.

Добавим, в августе 2020 года средняя месячная температура будет в пределах 19-24 тепла, а в горах до 17 градусов.

Также сообщалось, что сегодня в Украине ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности на всей территории, самая большая температура воздуха будет на юге страны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины грозашквалыПогода
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь