Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Укргидрометцентр прогнозирует, что погода в Украине 27 апреля ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, штормовой ветер будет в восточной части страны.

"По данным Укргидрометцентра, днем 27 апреля в восточной части порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как сообщается, погода в Украине в понедельник, 27 апреля, будет дождливая и ветреная, температура воздуха днем поднимется до +18 тепла. В восточных и южных регионах страны температурный диапазон будет шире - от +11 до +17 днем, а ночью в районе +4+7 градусов. В Харьковской, Луганской и Донецкой области весь день могут лить дожди.

Ранее сообщалось, что в Украине прогнозируют ночные заморозки. Сегодня ночью в западных, северных и большинстве центральных областей на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов.

Также в связи с ухудшением погоды в Украине было объявлено штормовое предупреждение.