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Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Новости » Общество     15.11.2019 - 08:48
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Сегодня в восточных, Запорожской и Херсонской областях сильные порывы ветра

Погода в Украине 15 ноября ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Как отмечается, сегодня в восточных, Запорожской и Херсонской областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики предупреждали о дождях в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Волынской, Житомирской областях. Там температура воздуха днем составит +7+11, а ночью +3+7.

Кроме того, в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях облачно. Во всех других областях переменная облачность, но прохладно. Также синоптики отмечают, что в столице сегодня будет холодно, днем +8+10.

Отметим, синоптик Наталья Диденко давала прогноз погоды на сегодня. 15 ноября в Киеве ожидается прохладная, температура воздуха будет +8+10 днем. Температура воздуха будет самой низкой на севере Украины, +7+11 градусов. На востоке и в центре +8+13 градусов. На западе +10+14 градусов, в Закарпатской области до +13+17 градусов. В южной части +12+17 градусов.

На западе Украины сегодня похолодает Завтра в Украине похолодает до +7
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