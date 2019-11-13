ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Новини » Суспільство     13.11.2019 - 08:42
Синоптики оголосили штормове попередження в Україні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях пориви вітру 15-20 м/с

Погода в Україні 13 листопада погіршиться, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Гідрометцентру.

Як зазначається, сьогодні у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. А також вночі та вранці у центральних областях туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, синоптики Українського Гідрометцентру давали прогноз погоди на сьогодні. Зокрема, у всіх областях, крім Закарпатської, сьогодні сухо, але прохолодно. Вдень температура повітря буде коливатись від +10 до +15.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що з 20 листопада очікується суттєве похолодання. Вона додала, що до кінця тижня в Україні не прогнозується серйозних холодів.

Також Діденко дала прогноз погоди на сьогодні. За її даними, температура повітря 13 листопада становитиме +11+15 градусів, на півдні і заході +14+19, у Криму до +20. У Києві синоптик прогнозує суху вітряну погоду. Вдень температура повітря буде в межах +12+14 градусів.

Нагадаємо, антициклон підняв сильний вітер на заході і півночі України, який до 15 листопада охопить практично всю Україну.

В Україні сьогодні похолодало до +10 Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Новини України Штормове попередженняПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся