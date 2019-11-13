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В Украине сегодня похолодало до +10

Новости » Общество     13.11.2019 - 08:00
В Украине сегодня похолодало до +10
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Закарпатской области дожди

Погода в Украине 13 ноября прохладная, температура воздуха будет колебаться от +10 до +15. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные украинского Гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На западе Украины без дождей. Днем +12+14, а ночью +6+9. В Закарпатской области дожди. На востоке и юге страны днем +9+15, ночью +4+6.

В Украине сегодня похолодало до +10

В центральных и северных областях днем +10+14, а ночью +5+7.

Прогноз в Киеве

По данным синоптиков, в столице сегодня без осадков. Днем +12+14, а ночью +5+7.

В Украине сегодня похолодало до +10

Напомним, погода в Украине ухудшится с 20 ноября ожидается существенное похолодание.

Отметим, что Диденко предупредила о сильных штормовых порывах ветра 13 ноября. По ее прогнозу, в среду ожидается сухая погода с небольшими осадками на крайнем западе страны. Днем прогнозируют +11+15 градусов, на юге и западе +14+19, в Крыму до +20. В Киеве температура воздуха будет в пределах +12+14 градусов, ожидается сильный ветер.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине Сегодня в Украине похолодает
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