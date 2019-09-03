Синоптики объявили штормовое предупреждение

Погода в Украине 3 сентября резко ухудшится в западных, Житомирской и Винницкой областях. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что сегодня на западе страны и частично в центре грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/сек.

Напомним, синоптики отмечали, что в западных областях сегодня похолодает. Кроме того, во Львовской области температура воздуха днем упадет до +17. Дожди и грозы также ожидаются в Черниговской, Киевской, Черкасской областях и на юге Украины.

В тот самый момент, на востоке без осадков, температура воздуха днем достигнет +31. Переменная облачность в Крыму и Крымской области.

Ранее Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сентябрь. Начало сентября пройдет без изменений в погодной ситуации в стране, ожидается солнечная и теплая погода. Однако в Киевской и Черниговской областях возможны небольшие дожди. Средняя температура по Украине будет колебаться от +28 до +30. Со вторника погодная ситуация в стране начнет ухудшаться, на западе прогнозируются дожди с грозами.