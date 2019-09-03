Синоптики оголосили штормове попередження

Погода в Україні 3 вересня різко погіршиться в західних, Житомирській та Вінницькій областях. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що сьогодні на заході країни та частково в центрі грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, синоптики зазначали, що у західних областях сьогодні похолодає. Крім того, у Львівській області температура повітря вдень впаде до +17. Дощі та грози також очікуються у Чернігівській, Київській, Черкаській областях та на півдні України.

У той самий момент, на сході без опадів, температура повітря вдень досягне +31. Мінлива хмарність у Криму та Кримській області.

Раніше Укргідрометцентр дав прогноз погоди на вересень. Початок вересня пройде без змін у погодній ситуації в країні, очікується сонячна та тепла погода. Однак у Київській та Чернігівській областях можливі невеликі дощі. Середня температура по Україні коливатиметься від +28 до +30. З вівторка погодна ситуація в країні почне погіршуватися, на заході прогнозуються дощі з грозами.