В Украине сегодня похолодает

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных и южных областях сегодня передают дожди и грозы

Погода в Украине 3 августа ухудшится в западных областях, на востоке жара достигнет +31. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

В западных и южных областях сегодня передают дожди и грозы. Температура воздуха днем на западе опустится до +17+19, ночью ожидается +14+16. На юге страны жара достигнет +30+32, ночью ожидается +18+20.

В восточных областях сегодня осадков не будет. Температура воздуха днем достигнет +29+31, ночью ожидается +15+17. В центре Украины дожди, температура воздуха достигнет +31.

По данным синоптиков, в Крыму и Крымской области температура воздуха достигнет +29+31, ночью ожидается +17+19.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в столице сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +29+31, ночью ожидается +17+19.

Напомним, синоптик Наталья Диденко писала, что погода в Украине во вторник, 3 августа, существенно ухудшится в западных областях температура воздуха снизится до +18+23.