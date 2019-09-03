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В Украине сегодня похолодает

Новости » Общество    03.09.2019 - 08:00
В Украине сегодня похолодает
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В западных и южных областях сегодня передают дожди и грозы

Погода в Украине 3 августа ухудшится в западных областях, на востоке жара достигнет +31. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

В западных и южных областях сегодня передают дожди и грозы. Температура воздуха днем на западе опустится до +17+19, ночью ожидается +14+16. На юге страны жара достигнет +30+32, ночью ожидается +18+20.

В Украине сегодня похолодает

В восточных областях сегодня осадков не будет. Температура воздуха днем достигнет +29+31, ночью ожидается +15+17. В центре Украины дожди, температура воздуха достигнет +31.

По данным синоптиков, в Крыму и Крымской области температура воздуха достигнет +29+31, ночью ожидается +17+19.

Погода в Киеве на сегодня

По данным синоптиков, в столице сегодня дожди и грозы. Температура воздуха днем достигнет +29+31, ночью ожидается +17+19.

В Украине сегодня похолодает

Напомним, синоптик Наталья Диденко писала, что погода в Украине во вторник, 3 августа, существенно ухудшится в западных областях температура воздуха снизится до +18+23.

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