Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

Погода в Украине 30 июля резко ухудшилась, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Украинского Гидрометцентра.

Сообщается, что сегодня в течение суток в Украине грозы, град и шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, РБК-Украина писало прогноз погоды на сегодня. Так, в западных, северных и центральных областях передают дожди и грозы. Температура воздуха достигнет +27+30. В Черниговской области ожидается +22+24. Отметим, что солнечную погоду на сегодня передают в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях. Также тепло будет в Крыму и Крымской области.

Напомним, синоптик Наталья Диденко писала, что в Украину идет очередное похолодание. Она писала, что вчера был последний жаркий день.

"И уже 1-го августа во всей Украине жары не будет - предполагается умеренно теплая погода, а на севере и северо-востоке даже ниже +20 градусов", - сообщала синоптик.

Отметим, что в Киеве сегодня тоже возможны дожди. Температура воздуха днем +24+26.