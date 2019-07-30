Синоптики оголосили штормове попередження в Україні

Погода в Україні 30 липня різко погіршилась, оголошено штормове попередження. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Повідомляється, що сьогодні протягом доби в Україні грози, град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, РБК-Україна писало прогноз погоди на сьогодні. Так, у західних, північних та центральних областях передають дощі та грози. Температура повітря досягне +27+30. У Чернігівській області очікується +22+24. Зазначимо, що сонячну погоду сьогодні передають у Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Також тепло буде у Криму та Кримській області.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко писала, що в Україну йде чергове похолодання. Вона писала, що вчора був останній спекотній день.

"І вже 1-го серпня в усій Україні спеки не буде - передбачається помірно тепла погода, а на півночі та північному сході навіть нижче +20 градусів", - повідомляла синоптик.

Зазначимо, що у Києві сьогодні теж можливі дощі. Температура повітря вдень +24+26.