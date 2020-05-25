Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине

Сегодня, 25 мая, в Украине предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. По данным Укргидрометцентра прогнозируют угрозу в большинстве восточных областей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, чрезвычайный уровень пожарной опасности наблюдается в большинстве районов восточных, Николаевской, Запорожской и Черновицкой областей.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 25 мая, будет еще более дождливой и местами ветреной, ожидается до +21 градусов тепла на юге страны.

РБК-Украина ранее сообщало, что погода в Украине на этой неделе будет преимущественно дождливой, ожидаются грозы, однако температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +24 градусов.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в первые дни июня в Украине установится жаркая погода до +30 градусов.