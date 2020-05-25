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Дождей не будет только в трех областях: погода в Украине на сегодня

Новости » Общество     25.05.2020 - 08:00
Дождей не будет только в трех областях: погода в Украине на сегодня
Фото: человек с зонтиком (РБК-Украина)

Лишь местами на востоке не будет дождей

Погода в Украине в понедельник, 25 мая, будет еще более дождливой и местами ветреной, ожидается до +21 градусов тепла на юге страны.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, сегодня во всех областях, кроме Донецкой, Харьковской и Луганской, будут дожди в дневное и ночное время суток. Также ожидаются порывы ветра от 7 до 12 метров на секунду.

В западных областях днем будет от +14 до +17 тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до +5 градусов, в частности, в Черновицкой области.

В центральных и северных областях ожидается от +14 до +18 градусов тепла. Ночью будет теплее, чем на западе - от +6 до +9 градусов.

На юго-востоке Украины днем будет теплее, чем в остальных регионах. Столбики термометров покажут от +16 до +21 тепла, а ночью будут в пределах +9 градусов. В Луганской, Донецкой и Харьковской области будет прохладнее ночью, но без осадков.

Дождей не будет только в трех областях: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине на 25 мая (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня прогнозируют переменную облачность с дождями. Днем температура воздуха прогреется до +13+16 тепла, а ночью будет от +5 до +9 градусов.

Дождей не будет только в трех областях: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Киеве и области на 25 мая (meteo.gov.ua)

Ранее сообщалось, что погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно дождливой, ожидаются грозы, а температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +24 градусов.

Также РБК-Украина писало, что синоптики предупреждали о заморозках в Украине, показатели температуры в некоторых будут от 0 до +3 градусов.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Гидрометцентр
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