Синоптики обещают дожди в западных областях Украины

Погода в Украине 25 апреля будет дождливой, температура днем в некоторых областях достигнет +25 градусов. Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентра".

По данным синоптиков, 25 апреля в Украине без осадков, лишь днем в западных областях местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный (в восточных областях - северо-восточный), 5-10 м / с, в западных областях порывы 15-18 м / с.

Температура ночью до +8 градусов, на Закарпатье до 13. Днем до +25, на побережье морей +19, в Карпатах до +13. Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, ближайшая ночь еще будет прохладной +4+11 градусов, а уже в течение дня температура воздуха достигнет +20+26 градусов.

На побережьях украинских морей холодное море будет освежать воздух до +16+19 градусов. На Правобережье ветер будет порывистым, до сильного. В Киеве 25 апреля обещает солнце и тепло, в течение дня +20+23 градуса.

Ранее сообщалось, что погода в Украине сегодня, 24 апреля, будет теплой, однако в западных областях ожидаются сильные порывы ветра. По данным Укргидрометцентра, 24 апреля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В общем днем воздух прогреется до +18-23 градусов, в западной части и на побережье морей +14-19 градусов.