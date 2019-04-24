Синоптики обіцяють дощі в західних областях України

Погода в Україні 25 квітня буде дощовою, температура повітря в деяких районах сягатиме +25 градусів. Про це повідомляє прес-служба "Укргідрометцентра".

За даними синоптиків, 25 квітня в Україні без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний (у східних областях - північно-східний), 5-10 м / с, у західних областях пориви 15-18 м / с.

Температура вночі до +8 градусів, на Закарпатті до + 13. Вдень до +25, на узбережжі морів +19, у Карпатах до +13.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, найближча ніч ще буде прохолодною +4+11 градусів, а вже протягом дня температура повітря досягне +20+26 градусів. На узбережжях українських морів холодне море буде освіжати повітря до +16+19 градусів. На Правобережжі вітер буде поривчастим, до сильного. В Києві 25 квітня обіцяє сонце і тепло, протягом дня +20+23 градуси.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні сьогодні, 24 квітня, буде теплою, проте у західних областях очікуються сильні пориви вітру. За даними Укргідрометцентру, 24 квітня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий). Загалом вдень повітря прогріється до +18-23 градусів, у західній частині та на узбережжі морів +14-19 градусів.