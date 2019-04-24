Завтра в Украине значительно потеплеет

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Воздух прогреется до +26 градусов

Погода в Украине в четверг 25 апреля будет солнечной и теплой, в западных областях вероятны небольшие дожди. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, ближайшая ночь еще будет прохладной +4+11 градусов, а уже в течение дня температура воздуха достигнет +20+26 градусов.



На побережьях украинских морей холодное море будет освежать воздух до +16+19 градусов. На Правобережье ветер будет порывистым, до сильного.



В Киеве 25 апреля обещает солнце и тепло, в течение дня +20+23 градуса.

Ранее сообщалось, что погода в Украине сегодня, 24 апреля, будет теплой, однако в западных областях ожидаются сильные порывы ветра. По данным Укргидрометцентра, 24 апреля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с ( I уровень опасности, желтый). В общем днем воздух прогреется до +18-23 градусов, в западной части и на побережье морей +14-19 градусов.

РБК-Украина писало, что перед Пасхой в ночь на воскресенье дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины, днем 28 апреля на западе также периодически дождь и влага облачность распространится на Житомирскую, Винницкую и Киевскую область.

В западных областях днем 28 апреля похолодает на 3-6 градусов. На остальной территории Украины в воскресенье ожидается теплая погода.