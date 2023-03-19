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Синоптики назвали три регіони, де завтра буде дощ та "спека"

Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні
Автор: Наталія Гурковська

Завтра в Україні без опадів, за винятком сходу. А на крайньому півдні та Прикарпатті буде до +16 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у східних областях вночі місцями невеликий дощ.

Вітер та туман

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. У західних і центральних областях вночі та вранці місцями туман.

Температура повітря

вночі від 3° тепла до 2° морозу, на півдні та сході країни 1-6° тепла; вдень 8-13°, на крайньому півдні та Прикарпатті до 16°.

Як повідомлялось, українців попереджають про загрозу сходження снігових лавин у Карпатах сьогодні та завтра. Тому рятувальники закликають утриматися від походу в гори.

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