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Синоптики назвали три региона, где завтра будет дождь и "жара"

Фото: синоптики рассказали о погоде на завтра в Украине
Автор: Наталия Гурковская

Завтра в Украине будет без осадков, за исключением востока. А на крайнем юге и Прикарпатье будет до +16 тепла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Без осадков, лишь в восточных областях ночью местами небольшой дождь.

Ветер и туман

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. В западных и центральных областях ночью и утром местами туман.

Температура воздуха

ночью от 3° тепла до 2° мороза, на юге и востоке страны 1-6° тепла; днем 8-13°, на крайнем юге и Прикарпатье до 16°.

Как сообщалось, украинцев предупреждают об угрозе схода снежных лавин в Карпатах сегодня и завтра. Поэтому спасатели призывают воздержаться от похода в горы.

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