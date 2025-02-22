Синоптики назвали точную дату потепления в Украине: прогреет до +7

В течение этих выходных в Украине будет сохраняться морозная погода. Однако позже синоптическая ситуация будет меняться.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Когда отойдут морозы и в Украину вернется "плюс"

По словам эксперта, на протяжении текущих выходных - субботы (22 февраля) и воскресенья (23 февраля) - в Украине будет сохраняться морозная погода.

Кроме того, 23-24 февраля в восточных областях местами вероятен небольшой снег (учитывая то, что там "будет атмосферный фронт прилегать с востока").

Однако уже начиная со вторника, 25 февраля, будет происходить изменение синоптической ситуации.

"Усилятся процессы с запада. Ветер как раз таки будет уже немного меняться. Поэтому и температурные показатели также повысятся", - объяснила Птуха.

Она уточнила, что сначала речь идет о повышении температуры воздуха днем, ведь "воздушная масса так резко не изменится" и ночи все равно еще будут холодными.

"Ночи еще будут оставаться, например, 23-24 февраля - в пределах 11-16 градусов мороза. Но в дневные часы в западных областях может быть уже от 0 до +5 градусов (в остальных областях - от 1 до 6 градусов мороза)", - рассказала синоптик.

В течение вторника (25 февраля) и среды (26 февраля), такие изменения, согласно прогнозу, будут более ощутимыми. Погода будет оставаться преимущественно без осадков (только на востоке Украины 26 февраля может быть небольшой снег).

Ночные температурные показатели в течение этих дней на большинстве территорий ожидаются в пределах 6-12 градусов мороза.

"Немного прохладнее в течение первой половины недели будет на востоке - до 16 градусов мороза ночью может быть. Но в дневные часы уже также плюсовая температура может быть - от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла", - сообщила Птуха.

В западных областях Украины ночью прогнозируют от 1 до 7 градусов мороза, а днем - от 1 до 7 градусов тепла.

"Более плюсовые температуры", по словам синоптика, ожидаются несколько позже - с субботы (1 марта) и воскресенья (2 марта).

В северных и западных областях в конце следующих выходных может быть небольшой мокрый снег с дождем (смешанная фаза осадков).

"3 марта (в понедельник, - Ред.) в Украине без осадков. И дальнейшее повышение температуры на 3-5 градусов", - подытожила представительница УкрГМЦ.