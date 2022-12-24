Синоптики назвали регіони, де сьогодні будуть дощі

Сьогодні, 24 грудня, на більшості території України опадів не передбачається. Дощі варто очікувати лише в західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Дощ

В західних, Вінницькій, Житомирській та Київській областях невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на Закарпатті та в Карпатах помірні опади; на решті території без істотних опадів.

Вітер та туман

На південному заході та південному сході країни місцями туман. Вітер переважно південний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; в Криму та більшості західних областей вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.