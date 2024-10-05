Синоптики дали прогноз на завтра в Україні: де чекати зливи

Дощі 6 жовтня пройдуть по всій території України. Але сильні опади очікуються у чотирьох областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. 6 жовтня у західних та північних областях вночі 7-13°, вдень 12-18°, на решті території вночі 11-16°, вдень 20-28°.

"У неділю на більшій частині території країни помірні дощі, у Хмельницькій, Рівненській, Житомирській та Вінницькій областях значні дощі", - йдеться у повідомленні.

Погода в Україні

Вересень в Україні виявився теплим та сухим. Зокрема, в Києві за перші 30 днів осені було встановлено 11 рекордів, а місяць став для столиці найтеплішим з 1881 року.

Що стосується жовтня, то за прогнозами синоптиків, він також буде тепліше норми. Но разраховувати на те, що другий місяць осені пройде без заморозків та дощів не варто.

Зокрема, синоптик Наталка Діденко попереджала, що 5-6 жовтня в Україну разом з циклоном прийдуть дощі. А також очікуються сильні магнітні бурі.

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