Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 10 березня, в Україні буде сонячно і тепло. Дощів чекати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Завтра, 10 березня, в Україні буде сонячно і без опадів. Зокрема, вдень максимально температура підніметься до +20 градусів, на Прикарпатті.

Дивно, але найхолодніше вдень буде в Одеській області, максимум до +11. Хоча і в інших південних регіонах вдень температура не підніметься вище +15 градусів.

Вночі також буде плюсова температура. Щоправда, в Луганській області ймовірний невеликий мороз до -1 градуса.

У Києві буде без опадів, вночі до +4, вдень до +17 градусів.

Погода в Україні 10 березня (meteo.gov.ua)