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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Україна, Неділя 09 березня 2025 14:06
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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 10 березня в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 10 березня, в Україні буде сонячно і тепло. Дощів чекати не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Завтра, 10 березня, в Україні буде сонячно і без опадів. Зокрема, вдень максимально температура підніметься до +20 градусів, на Прикарпатті.

Дивно, але найхолодніше вдень буде в Одеській області, максимум до +11. Хоча і в інших південних регіонах вдень температура не підніметься вище +15 градусів.

Вночі також буде плюсова температура. Щоправда, в Луганській області ймовірний невеликий мороз до -1 градуса.

У Києві буде без опадів, вночі до +4, вдень до +17 градусів.
Синоптики дали прогноз на завтра в УкраїніПогода в Україні 10 березня (meteo.gov.ua)

Погода в Україні

Березень 2025 в Україні розпочався з досить відчутного тепла. Водночас синоптики попереджають, що погода може ще доволі сильно змінюватися, враховуючи, що березень називають "перехідним місяцем".

Додамо й те, що синоптики попереджали, що березень буде теплішим за звичайний. І цьому підтвердженням слугує той факт, що в Києві та ще 13 містах України зафіксували температурні рекорди.

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