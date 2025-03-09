Синоптики дали прогноз на завтра в Украине
Завтра, 10 марта, в Украине будет солнечно и тепло. Дождей ждать не стоит.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
Завтра, 10 марта, в Украине будет солнечно и без осадков. В частности, днем максимально температура поднимется до +20 градусов, на Прикарпатье.
Удивительно, но холоднее всего днем будет в Одесской области, максимум до +11. Хотя и в других южных регионах днем температура не поднимется выше +15 градусов.
Ночью также буде плюсовая температура. Правда, в Луганской области вероятен небольшой мороз до -1 градуса.
В Киеве будет без осадков, ночью до +4, днем до +17 градусов.
Погода в Украине 10 марта (meteo.gov.ua)
Погода в Украине
Март 2025 в Украине начался с довольно ощутимого тепла. При этом синоптики предупреждают, что погода может еще довольно сильно меняться, учитывая, что март называют "переходным месяцем".
Добавим и то, что синоптики предупреждали, что март будет теплее обычного. И этому подтверждением служит тот факт, что в Киеве и еще 13 городах Украины зафиксировали температурные рекорды.
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