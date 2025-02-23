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Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на завтра в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 24 лютого, в Україні буде холодно. А сніг імовірний у трьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на"Укргідрометцентр".

Завтра, 24 лютого, в Україні буде сухо практично скрізь. Сніг імовірний у трьох областях:

  • у Харківській;
  • у Луганській;
  • у Донецькій.

Мороз вночі мінімально опуститься до -14 градусів у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Удень "плюси" ймовірні на заході та півдні. Найтепліше буде на Закарпатті, до +6 градусів. Дуже холодно вдень буде в Луганській області, в межах -8...-6 градусів.

У Києві без опадів, вночі -10...-12, удень -1...+1.

Погода в Україні 24 лютого (meteo.gov.ua) 

Погода взимку 2025 в Україні

Зима в Україні в перші два місяці - грудень і січень - була досить теплою. Навіть у Новий рік снігу не було. Причому плюсова температура була досить високою.

Зокрема, середньомісячна температура повітря в грудні 2024 року в Києві становила 0 градусів. Це на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.

Про зиму нагадав лютий. У деякі дні температура в нічні години опускалася аж до -20 градусів.

Додамо, що раніше синоптики попереджали про те, що поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

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