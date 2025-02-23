Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Погода взимку 2025 в Україні

Зима в Україні в перші два місяці - грудень і січень - була досить теплою. Навіть у Новий рік снігу не було. Причому плюсова температура була досить високою.

Зокрема, середньомісячна температура повітря в грудні 2024 року в Києві становила 0 градусів. Це на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.

Про зиму нагадав лютий. У деякі дні температура в нічні години опускалася аж до -20 градусів.

Додамо, що раніше синоптики попереджали про те, що поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

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