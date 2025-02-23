Синоптики дали прогноз на завтра в Украине

Погода зимой 2025 в Украине

Зима в Украине в первые два месяца - декабрь и январь - была достаточно теплой. Даже в Новый год снега не было. Причем плюсовая температура была достаточно высокой.

В частности, среднемесячная температура воздуха в декабре 2024 года в Киеве составила 0 градусов. Это на 1,8 градусов выше климатической нормы.

О зиме напомнил февраль. В некоторые дни температура в ночные часы опускалась вплоть до -20 градусов.

Добавим, что ранее синоптики предупреждали о том, что текущая зима в Украине может быть не слишком суровой.

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